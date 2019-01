Tirolerball lädt unter dem Motto "TELfs calling ..." ins Wiener Rathaus ein

Am 12. Jänner findet der Tirolerball im Wiener Rathaus statt. Der urige Brauchtumsball geht bereits zum 27. Mal über die Bühne.

Das Wiener Rathaus steht am 12. Jänner ganz im Zeichen eines der urigsten Brauchtumsbälle der Bundeshauptstadt. An diesem Tag findet der Tirolerball zum 27. Mal statt. Der Schauspieler Gregor Bloéb wird durch die Nacht moderieren. Zu erleben gibt es unter anderem farbenprächtige Fahnenträger-Spektakel, sieben Musik-Formationen im Mix traditionell modern, Schmankerl-Stände und Münzprägung. Zusätzlich gilt die Ballkarte auch als Einladung zum berühmten Schleicherlauf-Fasnachtsumzug.

Vielseitiges Programm beim 27. Tirolerball in Wien

Schauen, Lauschen, Staunen und Mitmachen heißt es beim 27. Tirolerball der Marktgemeinde Telf. Am 12. Jänner wechseln sich Natur und Kultur, Vergangenheit und Jetzt, Brauchtum und Urbanität im Wiener Rathaus ab. Insgesamt sieben Musikkapellen und Ensembles reisen unter der Ägide des Tirolerbundes in Wien und seines neuen Obmannes Johann Baumgartner nach Wien an. Mit dabei sind ebenfalls bunt gewandete Fahnenträger, Marketenderinnen, Schützen samt Schützenschweglern mit schrill klingenden hölzernen Querflöten und andere Abordnungen. Der Tirolerball, der zu den urigsten Trachtenbälle der Bundeshauptstadt zählt, hat übrigens seine Wiener Ursprünge bereits im Tiroler Kirtag 1863.