Tiroler Wirte fühlen sich nicht fürs "Freitesten" verantwortlich

Die Diskussion darüber, wer beim Wirten kontrollieren soll, ob die Gäste auch "freigetestet" sind, reißt nicht ab.

Nun hat sich der Tiroler Wirtesprecher Alois Rainer zu Wort gemeldet. Die Einhaltung der Maßnahmen liege in der Verantwortung des Einzelnen und der staatlichen Kontrollorgane, meinte er am Mittwoch in einer Aussendung.