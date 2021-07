Tirol: Vermehrt Corona-Fälle nach Reiserückkehr aus Spanien

In Tirol häufen sich die Coronafälle nach einer Reiserückkehr. Mindestens sieben von den am Donnerstag gemeldeten 17 Neuinfektionen stehen in Zusammenhang mit Reisen ins Ausland.

Vor allem Rückkehrer aus Spanien seien betroffen, wie das Land am Donnerstag mitteilte. Wer von einer Reise nach Tirol zurückkehrt, wird daher dringend dazu aufgerufen, einen gratis PCR-Test zu machen, informierte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes.

Sechs Coronafälle nach Reiserückkehr

Gratis PCR-Testangebot für Reiserückkehrer in Tirol

Deshalb wurde nun ein gratis PCR-Testangebot für Reiserückkehrer an den Teststraßen geschaffen. Personen, die aus ihrem Urlaub zurück kommen, können sich über www.tiroltestet.at für einen PCR-Test anmelden. Zudem betonte Rizzoli, dass keine Symptome zu verspüren, kein Grund sein sollte, sich nicht für einen PCR-Test anzumelden. "Der Test gibt Aufschluss darüber, ob man das Virus auch unwissentlich in sich trägt und damit möglicherweise eine Kette an Infektionen infolge der eigenen Reiserückkehr in Tirol auslöst", so der Leiter des Einsatzstabes.

