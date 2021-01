Tirol: Mutations-Verdacht bei neun weiteren Fällen

In Tirol besteht in neun weiteren Fällen der Verdacht auf eine Infektion mit der britischen Mutation des Coronavirus.

Proben der Abstriche - fünf aus dem Bezirk Kitzbühel, vier aus dem Bezirk Kufstein - wurden zur weiteren Abklärung an die AGES in Wien übermittelt, teilte das Land am Samstag in einer Aussendung mit. Ergebnisse werden in etwa einer Woche erwartet. Keine neuen Erkenntnisse gab es bei den weiteren Ermittlungen in Jochberg.