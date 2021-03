Tiktok-Star lockt weiter Jugendliche in die Wiener Innenstadt

Das mutmaßliche Auftreten eines Tiktok-Stars lässt immer noch Jugendliche in die Wiener City strömen. Dort steht auch bereits die Polizei bereit, um sie wegen Covid-Verstößen abzumahnen.

Bei den Schwerpunktaktionen der Polizei in der Wiener Innenstadt hat es auch am Donnerstag wieder Amtshandlungen gegen vor allem Jugendliche gegeben. Die Beamten sprachen 54 Anzeigen aus und verfügten 21 Organmandate, wie es in einer Aussendung der Exekutive hieß. Den Anstoß für die Schwerpunktkontrollen hatte ein Aufruf einer Jugendlichen auf Tiktok gegeben.

Tiktok-Star in der Wiener Innenstadt?

Das Mädchen hatte Anfang Februar in dem Videoportal kundgetan, es sei "heute in der Innenstadt zu sehen", was etliche ihrer deutlich über 100.000 Follower auf dem sozialen Netzwerk dazu brachte, in die City zu strömen. Das Mädchen soll dafür bekannt sein, sich bei Schlägereien zu filmen oder filmen zu lassen und diese Videos online zu stellen. Wegen des plötzlichen Zustroms vieler Jugendlicher, und auch um befürchtete strafbare Handlungen wie solche Raufereien unter Teenagern zu verhindern, wurden die Polizeikontrollen verstärkt.