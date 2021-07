TikTok-Rivale Youtube Short startet in Österreich

Ab Mittwoch ist TikTok-Rivale Youtube Shorts auch in Österreich verfügbar. Zunächst soll der Kurzvideodienst noch in einer Beta-Version verfügbar sein.

YouTube startet diese Woche einen neuen Kurzvideodienst in Österreich: YouTube Shorts soll ab Mittwoch in einer Beta-Version verfügbar sein, hieß es am Montag in einer Ankündigung. Das Angebot zielt wohl auch auf Nutzerinnen und Nutzer der bei vor allem jungen Menschen beliebten Videoapp TikTok ab. Mit YouTube Shorts sollen auf einfache Weise bis zu 60-sekündige Videos erstellt und geteilt werden können.