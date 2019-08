Tigerbabys in NÖ entdeckt: Ermittlungen gegen Slowakin

Die Slowakin, die in Hainburg zwei Tigerbabys in ihrer Wohnung hielt, wird sich wohl wegen Verstoßes gegen das Artenhandelsgesetz verantworten müssen. Tierquälerei liege allerdings keine vor.

Tigerbabys waren in keinem guten Zustand

Tiere in Badewanne gehalten

Die Raubkatzenbabys waren nach einem Hinweis am 8. August in der Badewanne der Wohnung der 34-Jährigen entdeckt worden. Die Frau, die laut ihrer Aussage in der Slowakei Tiger in einer Auffangstation betreut, gab an, sich um die Jungen gekümmert zu haben. Die Raubkatzen wurden ihr abgenommen und vorübergehend im Tiergarten Schönbrunn in Wien untergebracht. Wie lange sich der Zoo um die Tiger kümmern soll, werden die Behörden entscheiden. Laut der Tageszeitung "Österreich" will eine Slowakin, die die Auffangstation betreibt, die beiden Babys zurückhaben.