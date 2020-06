TierQuarTier Wien öffnet wieder seine Pforten

Unter den corona-bedingten Sicherheitsauflagen öffnet das TierQuarTier Wien mit 2. Juni 2020 wieder seine Pforten für alle Tierfreundinnen und Tierfreunde.

Der Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien, Thomas Benda, bedankt sich bei seinem Team: "Vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren großartigen Einsatz in diesen schweren Monaten. Gemeinsam haben wir und all die Tiere die Zeit des Coronavirus bisher sehr gut überstanden. Jetzt hoffen wir auf ein reges Interesse an unseren Tieren, damit sie schnell wieder an liebevolle neue Tierfreundinnen und Tierfreunde vergeben werden können."