TierQuarTier Wien gibt zum 4. Geburtstag kostenlosen Blick hinter die Kulissen

Das TierQuarTier Wien feiert dieser Tage seinen vierten Geburtstag. Am Samstag findet eine kostenlose Sonderführung statt, bei der Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen können.

“Vielen Dank an das gesamte Team des TierQuarTiers Wien für ihre liebevolle Betreuung und Vermittlung der Tiere. Insgesamt konnten – dank seines Einsatzes – bereits mehr als 6.900 Hunde, Katzen und Kleintiere auf schöne, neue Plätze vergeben werden”, so Tierschutzstadträtin Ulli Sima bei einem Besuch im TierQuarTier Wien.

Das TierQuarTier Wien kann an seinem vierten Geburtstag über zahlreiche Happy-End-Geschichten berichten. Viele der Tiere, die in die Einrichtung kommen, haben ein trauriges Schicksal oder traumatisierende Erlebnisse erfahren. Es sind jene Hunde, Katzen und Kleintiere, die in der Stadt Wien entlaufen, beschlagnahmt, herrenlos gefunden oder abgenommen wurden. Sie werden in ihrem vorübergehenden Zuhause in der Donaustadt auf einer Fläche von insgesamt 9.700 Quadratmetern liebevoll versorgt und gepflegt, bis sie auf ein neues Plätzchen vermittelt werden können. Das TierQuarTier Wien bietet Platz für bis zu 150 Hunde, 300 Katzen und hunderte Kleintiere.