Tierheime gehen über: Aufnahmestopp bei Pfotenhilfe noch vor Ferienbeginn

Noch bevor im Süden und Westen Österreichs die Sommerferien beginnen, musste der Tierschutzhof Pfotenhilfe an der Grenzregion OÖ/Salzburg am Wochenende einen Aufnahmestopp wegen Überfüllung verhängen.

"Es geht einfach nicht mehr. Es gibt praktisch keinen Raum mehr, der nicht mit Tieren belegt ist. Derzeit nehmen wir nur Wildtierwaisen in Not oder akute Notfälle, wie etwa ausgesetzte Katzenbabys, die noch das Fläschchen brauchen, auf", ist Johanna Stadler verzweifelt. "Gleichzeitig besteht in dieser Jahreszeit das Problem, dass Tiere schwer ein neues Zuhause finden, weil Tierfreunde sich erst nach den Ferien für Tiere interessieren."