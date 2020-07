Tiergarten Schönbrunn vermeldet Nasenbären-Nachwuchs im Doppelpack

Frohe Kunde aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn: Bei den Weißrüssel-Nasenbären Puppe und Fernando hat es sofort gefunkt - nun ist die Freude über gleich doppelten Nachwuchs groß.

Erst im April 2019 ist das Nasenbären-Männchen in den Tiergarten Schönbrunn eingezogen und schon gibt es Nachwuchs.

Nasenbären-Zwillinge im Tiergarten Schönbrunn geboren

„Am 4. Juni hat unser Nasenbären-Weibchen Zwillinge zur Welt gebracht. Bei der Geburt messen Nasenbären von der Nasenspitze bis zum Po etwa 10 Zentimeter. Dazu kommt noch der typische lange Schwanz. Sie sind blind und taub und werden in den ersten Wochen in einem Nest versorgt“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.