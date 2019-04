Tiergarten Schönbrunn: Heimische Wildtiere stehen im Mittelpunkt

"Schmetterlinge, Frösche & Co - der Tiergarten als Lebensraum" - Unter diesem Motto steht der Tiergarten Schönbrunn am 6. und 7. April. Am Wochenende stehen Wildtiere im Mittelpunkt des Familienprogramms.

Ein Frosch im Tigerteich, ein Schmetterling vor der Elefantenanlage und ein Eichkätzchen am Wegesrand: Der Tiergarten Schönbrunn ist auch Heimat für Wildtiere. Viele von ihnen sind bedroht. Diese speziellen Bewohner stehen am kommenden Wochenende im Mittelpunkt eines Familienprogramms, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Zoos.