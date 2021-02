Tierärzte mit Kritik am österreichischen Impfplan

Am Freitag haben die Tierärzte den österreichischen Impflan kritisiert. Zuvor sind sie in der Priorisierung nach hinten gerutscht.

Die Adaptierung des Impfplans, durch den die Veterinärmediziner in der Priorisierung nach hinten gerutscht sind, hat am Freitag für Kritik dieser Berufsgruppe gesorgt. "Falls der Plan in der angekündigten Form umgesetzt wird, ist eine Impfung für unsere Berufsgruppe frühestens im dritten oder gar vierten Quartal zu erwarten", ärgerte sich Tierärztekammer-Präsident Kurt Frühwirth.