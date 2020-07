Tickets um 3 Euro, gratis Popcorn und Softdrinks: Cineplexx-Kinos öffnen wieder

Am 5. August öffnen die Cineplexx-Kinos nach der coronabedingten Pause erneut. Am Eröffnungstag gibt es Tickets um 3 Euro, gratis Popcorn und Softdrinks.

Am Mittwoch startet mit der Cineplexx-Gruppe auch der größte heimische Kinobetreiber in die postcoronale Zeit: Nach ausgewählten Programmkinos öffnet man am 5. August nun auch die übrigen 24 österreichischen Standorte. Den Eröffnungstag begeht man mit Tickets für drei Euro pro Besucher sowie kostenlosem Popcorn und Softdrinks.