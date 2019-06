Thüringer Hof in Wien-Hernals wird abgerissen

Trotz Bauordnungs-Novelle konnte die Stadt nicht alle Gründerzeithäuser retten. So auch den Thüringer Hof in Hernals, der nun geschliffen wird.

Vergangenen Sommer hat es in Wien einen Abriss-Stopp für rund 50 Gründerzeithäuser in allen Bezirken gegeben. Zahlreiche Besitzer sind vor Gericht gezogen, in anderen Fällen hat es eine Einigung mit der Baupolizei gegeben.