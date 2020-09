This Land Is My Land - Trailer und Infos zum Film

Pünktlich zur im November anstehenden Präsidentschaftswahl in den USA, bei der es für Donald Trump um eine zweite Amtszeit geht, hat die amerikanisch-österreichische Dokumentarfilmerin Susanne Brandstätter "This Land Is My Land" vorgelegt. Dafür hat sie sich im US-Bundesstaat Ohio umgehört - unter Trump-Wählern, aber auch unter seinen Gegnern.

Der Film ist ein Versuch, vor allem den Unterstützer des kontroversen Staatsoberhaupts möglichst unvoreingenommen zu begegnen, um ihren Motiven und Ansichten auf die Spur zu kommen. So entsteht das Abbild einer Kluft, deren scharfe Kanten an verschiedensten Stellen bröckeln und keineswegs so geradlinig verlaufen, wie man es vielleicht meinen möchte.

Alle Spielzeiten auf einen Blick