Therme verschmutzt: Frau stirbt in Wien-Landstraße an CO-Vergiftung

Am Sonntag kam es in Wien-Landstraße erneut zu einem tödlichen Zwischenfall mit einer defekten Gastherme. Während des Duschens verlor eine junge Frau das Bewusstsein, die Rettungskräfte konnten die Frau nicht wiederbeleben.

Eine junge Frau duschte am Sonntag gegen 16 Uhr in einer Wohnung in der Oberen Bahngasse in Wien-Landstraße. Während des Duschens stieg die Kohlenstoffmonoxid-Konzentration im Badezimmer dermaßen rasch an, dass sie zusammenbrach, bevor sie die Türe hätte öffnen können.