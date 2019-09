Thema Klimaschutz: Van der Bellen will sich mehr einbringen

Österreichs Bundespräsident will den Klimaschutz "in sachlicher und personeller Hinsicht" künftig zum zentralen Thema machen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen will sich bei der Regierungsbildung nach der Nationalratswahl in Sachen Klimaschutz "etwas mehr als zuletzt" einbringen - und zwar in "sachlicher und personeller Hinsicht".