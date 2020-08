Theater "Vindobona" sperrt nach Insolvenz nun wieder auf

Anfang des Jahres musste das Wiener Theater "Das Vindobona" Insolvenz anmelden. Ende August kommt es nun mit neuem Eigentümer und Konzept zurück.

Das Wiener Theater "Das Vindobona" am Wallensteinplatz in der Brigittenau sperrt nach der Insolvenz Anfang des Jahres mit neuem Konzept und Eigentümer wieder auf: Ende August geht die Einrichtung unter der Leitung von Wolfgang Ebner in Betrieb. Dabei wird auf ein breit gefächertes Programm gesetzt - von Musiktheater über Musical, Sprechtheater und Kabarett bis hin zu Musik und Events.

"Das Vindobona" soll der off Broadway von Wien werden

"Langfristig gesehen soll das 'Das Vindobona' die Bühne für den Off-Bereich des Musicals werden - also der off Broadway von Wien", hieß es in der Aussendung zur Wiedereröffnung am Mittwoch. Mit Off-Bereich des Musicals sind vor allem Musicals gemeint, die auf kleineren Bühnen aufgeführt werden können.