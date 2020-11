Theater und Oper werden wieder online und im TV gezeigt

Zwar ersetzt Streaming das Live-Erlebnis nicht, dennoch wird es in den kommenden Wochen Theater und Opern erstmal nur online und im TV geben.

Wiener Staatsoper bietet kostenlosen Stream aus dem Archiv

So wird die Wiener Staatsoper erneut Videomitschnitte aus dem digitalen Archiv kostenlos als Stream anbieten und sich dabei zum großen Teil am regulären Spielplan orientieren. Die Streams sind auch international auf play.wiener-staatsoper.at verfügbar. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, die Übertragungen sind 24 Stunden lang abzurufen. Der für gestern, Dienstag, geplante Start ging allerdings daneben. Die am 31. Oktober aufgenommene Vorstellung von Dmitri Tcherniakovs "Eugen Onegin"-Inszenierung wie vorgesehen auszuspielen, war "in Anbetracht der derzeitigen Sicherheitslage in der Wiener Innenstadt (...) technisch nicht möglich", hieß es gestern aus dem Haus. Man hat die Übertragung daher auf Freitag, 6. November, verschoben. So wird heute, Mittwoch, mit Benjamin Brittens "A Midsummer Night's Dream" (Musikalische Leitung: Simone Young, Inszenierung: Irina Brook) in der Vorstellung vom 2. Oktober 2019 gestartet. Für Donnerstag ist dann "Cavalleria rusticana" / "Pagliacci" von Montag vorgesehen - also der Mitschnitt just jenen Abends, an dem in der Innenstadt das Terrorattentat stattfand, in dessen Folge die Gäste der Vorstellung nach deren Ende noch bis kurz vor Mitternacht im Haus verbleiben mussten.