Theater im Park lockte heuer etwas weniger Besucher an

Mit einem leichten Rückgang bei den Gesamtbesuchern gegenüber dem Vorjahr, jedoch höherer Auslastung pro Aufführung bilanziert das Theater im Park.

Mit laut Angaben vom Mittwoch exakt 134.626 Besuchern blieb man zwar gegenüber der Gesamtzahl des Jahres 2022 (148.704) etwas zurück. Bei der gegenüber 2021 und 2022 reduzierten Anzahl von 110 Aufführungen fanden sich demnach im Schnitt heuer je 1.224 Theaterhungrige nahe dem Belvedere in Wien ein.

Theater im Park: Mehr Auslastung, aber leichter Besucherrückgang

Das Theater im Park wurde im Sommer 2020 als Reaktion auf die Corona-Pandemie von Michael Niavarani und Georg Hoanzl gegründet. Im ersten Jahr verzeichnete man 90.523 Besucher, in Jahr darauf bereits 138.505, wie es auf APA-Nachfrage vonseiten der Veranstalter hieß. Die Marke von einer halben Million Zuschauer seit dem ersten Vorhang am 1. Juli 2020 habe man bereits im August übersprungen. Am vergangenen Sonntag (17. September) ging die heurige Saison mit Niavaranis Shakespeare-Adaption des "Sommernachtstraums" zu Ende.