Theater an der Wien: Umbau kostet gut 60 Mio. Euro

Ab kommendem Jahr wird das Theater an der Wien geschlossen und umgebaut. Die Kosten dafür dürten sich auf rund 60.05 Millionen Euro belaufen.

Am Dienstag enthüllte der "Kurier" nun auch die massiven Kosten für das Vorhaben, die sich auf 60,05 Mio. Euro belaufen sollen. Bei den Vereinigen Bühnen Wien (VBW) bestätigt man gegenüber der APA die Summe und verweist in diesem Zusammenhang auf den Bauzustand des im Kern aus 1801 stammenden Baus.

Theater an der Wien wird um 60 Mio. Euro renoviert

Wiedereröffnung in der Saison 2024/25 geplant

Bis zur Wiedereröffnung mit Beginn der Saison 2024/25 wird der designierte neue Direktor Stefan Herheim dann im Ausweichstandort, der Halle E des Museumsquartiers, pro Spielzeit die bis dato bekannte Zahl an Premieren des TaW zur Aufführung bringen. Die für den neuen Standort sowie die im Zuge des Umbaus notwendigen Ausweichbüros anfallenden Mietkosten seien für dieses Jahr mit rund 2,3 Mio. Euro projektiert - was ein Argument für die 2022 angestrebte Subventionserhöhung sei.

So soll - wenn der Gemeinderat noch im Dezember diese Zahlen ebenso absegnen sollte wie jene des Umbaubudgets - kommendes Jahr für den gesamten VBW-Konzern, also inklusive der Musicalsparte, die Subvention von 40,2 Mio. Euro auf 49,9 Mio. Euro steigen. Man sei als Unternehmen mit einem Eigendeckungsgrad von rund 50 Prozent von den coronabedingten Schließungen massiv betroffen, betonte Patay. So habe 2020 der Einnahmenentgang 20 Mio. Euro betragen - von dem nur 7,3 Mio. Euro durch Kurzarbeit und Refundierung des Umsatzentgangs kompensiert worden seien. Für heuer liege der Einnahmenentgang je nach konkreter Schließdauer zwischen 21,5 und 23,5 Mio. Euro - dem 8,7 Mio. Euro an Kompensationen gegenüberstünden.