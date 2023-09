Theater an der Wien: Kosten für Sanierung höher als geplant

Die Baukosten für die Sanierung des Theaters an der Wien werden mit 81 Millionen Euro höher als geplant. Die Eröffnung kann jedoch wie geplant im Herbst 2024 erfolgen.

"Ein Großteil der Bauarbeiten ist schon abgeschlossen", so Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien, zur Sanierung des Theaters an der Wien. Während der Herbst 2024 als Eröffnungstermin hält, steigen die Kosten.

Theater an der Wien-Sanierung kostet um rund 20 Mio. Euro mehr

Der "Wermutstropfen" sei, dass sich die Kosten um rund 20 Mio. Euro erhöhen dürften, machte Patay bei einer Baustellenführung am Donnerstag deutlich. Zu 11 Mio. Euro Mehrkosten am Bau selbst, kommen die Preissteigerungen am Markt, was sich auf die besagte Summe addiert. Entsprechend steigt der projektierte Gesamtaufwand von einstmals 60 zu Baubeginn im Frühjahr 2022 auf 81 Mio. Euro. 10 Mio. Euro davon soll der Gemeinderat demnächst absegnen, 11 Mio. Euro kommen vom Eigentümer Wien Holding als Darlehen.