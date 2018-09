Theater an der Wien entzauberte "Alcina"

Das Theater an der Wien führte zum Saisonstart eine karge Oper "Alcina" auf. Die kreuzbrave Deutung der Händl-Oper erhielt freundlichen Applaus.

Am Stoff konnte es nicht liegen: Als Teil von Ludovico Ariosts Ritterepos “Orlando furioso” liefert auch “Alcina” eine Vorlage an exotischen Bildern, Wünschen und Ängsten, bei denen sich jeder Psychoanalytiker die Hände reiben dürfte: die sinnlich nicht satt zu kriegende Zauberin, die ihre Liebhaber in Tiere verwandelt, durcheinander gewürfelte Geschlechterrollen, eine Gesellschaft im surrealen Ausnahmezustand und das Entkommen aus der Insel-Isolation.