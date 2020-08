The Witch Next Door - Trailer und Infos zum Film

Der aufsässige Ben (John-Paul Howard) verbringt nach der Trennung seiner Eltern die Sommerferien in einer kleinen Küstenstadt. So idyllisch wie es auf den ersten Blick wirkt, ist das Dorfleben allerdings keineswegs. Denn nicht nur die neue Freundin seines Vaters (Jamison Jones) macht Ben zu schaffen. Auch die verwöhnten Altersgenossen und nicht zuletzt die Nachbarsfamilie zehrt an seinen Nerven.

Dass diese vom Geist einer uralten mächtigen Waldhexe besessen ist, die hinter Kindern her ist, sorgt doch für einige Aufregung. So muss sich Ben alleine in den Kampf gegen die mächtige Gegnerin aufmachen, da ihm niemand glaubt.

