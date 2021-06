The Unholy - Trailer und Infos zum Film

Alice (Cricket Brown) ist taubstumm, kann aber nach einer vermeintlichen Erscheinung der Jungfrau Maria hören, sprechen und Kranke heilen. Damit wird sie alsbald zum Ziel von Wallfahrten.

Das machte den in beruflicher Krise befindlichen Journalisten Gerry Fenn (Jeffrey Dean Morgan) aufmerksam, der in die kleine Stadt in New England reist, um Nachforschungen über Alice anzustellen. Langsam häufen sich die furchtbaren Ereignisse in deren Umfeld, und so stellt sich Gerry bald die Frage, ob es wirklich die Jungfrau Maria oder doch etwas Unheilvolles war, das Alice einst erschien.