The Sun Is Also A Star - Trailer und Infos zum Film

Schicksal, Romantik und ein großes Hindernis: In "The Sun is also a Star", der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Nicola Yoon, kommen die klassischen Zutaten eines Liebesfilms zusammen.

Die junge Studentin Natasha gibt dabei die unbeirrbare Pragmatikerin, die sich der drohenden Abschiebung ihrer aus Jamaika stammenden Familie gegenübersieht. Doch dann trifft sie zufällig auf Daniel, und er hat wiederum einen ganz anderen Zugang zum Leben. Immerhin will er ihr beweisen, dass es die Liebe doch gibt. Inszeniert hat dieses Gefühlschaos Regisseurin Ry Russo-Young, die sich bisher vorwiegend im Independentsektor einen Namen gemacht hat.

