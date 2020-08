The Song of Names - Kritik und Trailer zum Film

Ein jüdischer Bub aus Polen wird von seinem Vater nach London gebracht. Er soll hier nicht nur vor den Nazis geschützt sein, in der Obhut der englischen Familie Simmonds soll sich Dovidl auch in Ruhe seiner Leidenschaft, seinem großen Talent widmen können: dem Geigenspiel. Dass er sich das Zimmer mit dem gleichaltrigen Martin teilen muss, führt zunächst zu Spannung - schnell aber merken die beiden, was sie gemeinsam haben. 1951 ist Dovidl urplötzlich und unauffindbar wie vom Boden verschluckt. Es soll 35 Jahre dauern, bis Martin auf eine Spur seines Adoptivbruders stößt.

The Song of Names - Kurzinhalt zum Film

The Song of Names - Die Kritik

Leider lässt Drehbuchautor Jeffrey Caine dieses potenzielle Künstlerdrama nach einem Roman von Norman Lebrecht in streckenweise unfreiwillig komischen Erweckungskitsch abgleiten. Von Regisseur Girard in Weltkriegssepiatönen gehalten, geben sich die sinnhaften Sprüche die Klinke in die Hand. Dabei wäre der Kanadier, der selbst Musik studiert hat, dem musikalischen Thema durchaus zugeneigt, finden sich in seinem Oeuvre doch Werke wie das Musikdrama "Die rote Violine" oder "Der Chor - Stimmen des Herzens". Auch als Opernregisseur ist Girard schon in Erscheinung getreten. In "The Song of Names" ersetzen jedoch bedeutungsschwere Blicke tiefere Erkenntnis, Gefühlsduselei realistische Charaktere. So dürfte "Song of Names" nur etwas für sehr coronaschwermütige Kinogänger sein.