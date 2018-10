The Happytime Murders - Kritik und Trailer zum Film

Brian Henson, Sohn von "Muppet Show"-Erfinder Jim Henson, lässt die allseits geliebten Puppen wieder von der Leine: In "The Happytime Murders", einer zotigen Mischung aus Krimiabklatsch und derbem Erwachsenenhumor, herrscht nicht gute Laune, sondern regieren Drogen, Sex und Gewalt das verruchte Los Angeles.

“Kein Sesam, nur Straße” lautet der knappe Werbeslogan für einen Film, der sich redlich bemüht, mittels Plüsch und Kulleraugen derben Witzen einen besonderen Dreh zu verpassen. Als erzählerisches Vehikel dient hierfür eine klassische Crime-Story, die in den 80ern stecken geblieben ist. In Hensons L.A. leben Puppen und Menschen Seite an Seite, doch herrscht in erster Linie gegenseitiges Misstrauen und werden die “Stoffis” von den “Fleischis” nach allen Regeln der Kunst kleingehalten und misshandelt.

Brian Henson, der schon seit Jahren das Erbe seines Vaters fortführt und mit Filmen wie “Die Muppets-Weihnachtsgeschichte” seinen klassischen Zugang mehrfach untermauert hat, versucht sich in “The Happytime Murders” leider vergeblich an einer Neuverortung des von Puppen getragenen Schmähs. Wo sich etwa die explizite “Sausage Party” der Mittel des Animationsfilmes bediente, um zotigen Erwachsenenhumor zu transportieren, scheitern Henson und sein Team. Mehr als ein paar launige Sager und etliche übers Ziel hinausschießende Geschmacklosigkeiten sind nicht drin, während die Story (Todd Berger und Dee Austin Roberston) äußerst altbacken daherkommt.

Da hilft auch das Engagement von McCarthy wenig: Die US-Schauspielerin (“Brautalarm”, “Spy – Susan Cooper Undercover”) macht ihre Sache zwar wie immer gut, nur bleibt an ihr letztlich zu viel hängen, als dass sie ihren üblichen Charme versprühen könnte. Dafür ist die Dichte an Beschimpfungen ziemlich hoch, wird im Zucker-Rausch allerlei Kleinholz fabriziert und bleibt kein Klischee in Sachen Räuber-und-Gendarm unberührt. Dass sich Puppen und Menschen nicht ganz grün sind, tritt letztlich immer mehr in den Hintergrund – ohne Fehl ist in dieser Welt sowieso niemand.