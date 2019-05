Die neue Geheimbar "The Chapel" bietet Cockatils bei außergewöhnlicher Atmosphäre an.

"The Chapel": Die neue (geheime) Speakeasy-Bar in Wien

Köstliche Cocktails in außergewöhnlicher Atmosphäre. Eine Geheimtür in einem Beisl in Wien bringt uns in die neue (noch geheime) Speakeasy-Bar. Wir haben "The Chapel" im 15. Bezirk für euch getestet.

Wir beginnen unsere Reise im “Mozart´s” im 15. Wiener Gemeindebezirk in der Nähe des Westbahnhofs. Das Lokal wurde 2016 von Franz Unterrainer übernommen und bietet traditionelles Interieur, gemütliche Atmosphäre und eine klassische Speisekarte. Vor allem beim jungen Publikum ist das “Mozart´s” durchaus beliebt.

Doch wie gelangt man nun in diese “geheime” Bar? An der Theke zu fragen kommt dann vielleicht doch etwas komisch, doch eine übliche Eingangstüre oder Hinweisschilder gibt es nicht. Viele Möglichkeiten für einen versteckten Eingang bieten sich aber nicht an.

Durch den Beichtstuhl in die neue Geheimbar “The Chapel” in Wien Auf den Weg zu den Toiletten erahnt man bereits eine Geheimtür. Mittlerweile ist diese durch einen Bilderrahmen gekennzeichnet. Dann muss man nur noch den Weg durch den Beichtstuhl meistern und schon ist man in “The Chapel”. Die Bar hat einen besonderen Charme, da sie wie eine alte Kirche wirkt. Dunkelblaue Samtbezüge auf den Bänken, die spärliche Beleuchtung und die besondere Atmosphäre zeichnen die Bar aus. Auch die Karte macht dem Namen der Bar alle Ehre. Die gesamte Cocktailkarte spielt auf den Katholizismus an.

Geschmacklich punktet die neue Bar auf jeden Fall. Tolle Kreationen und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis eignen sich für einen gemütlichen Cocktailabend. Speakeasy-Bars oder auch Flüsterkneipen genannt waren während der Alkoholprohibition zwischen 1919 und 1933 illegale Kneipen oder Clubs. Dort wurde hochprozentiger Alkohol ausgeschenkt.

Infos zu “The Chapel” Adresse: Haidmannsgasse 8, 1150 Wien

Öffnungszeiten: Mi bis Sa 20:00 – 04:00 Uhr

Vienna.at (Geheim-)Tipp: Wenn man unter der Woche bereits um 20:00 Uhr dort ist, hat man super Chancen auf einen Platz. Am Wochenende ist es dann doch sehr überfüllt.