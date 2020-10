The Beach House - Trailer und Infos zum Film

"The Beach House" von Regisseur Jeffrey A. Brown reiht sich in die Liga der rund um Halloween startenden Filme ein, die dem Zuschauer einen kalten Schauer über den Rücken jagen wollen. Das junge Paar Emily und Randall will im Strandhaus von Randalls Vater Romantik genießen - muss dann aber feststellen, dass sich mit den Turners bereits Freunde des Vaters einquartiert haben.

Man versteht sich jedoch prächtig und verbringt einen feucht-fröhlichen Abend. Der Kater am nächsten Tag ist allerdings beträchtlich - oder hat das seltsame Verhalten der Turners möglicherweise mit dem leuchtenden Nebel des Vorabends und den schleimigen Kokons zu tun, die an den Strand gespült werden? Emily und Randall brauchen eine Weile, bis sie erkennen, in welcher Gefahr sie schweben.

