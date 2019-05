"The Base": Modernes und innovatives Arbeiten im Herzen Wiens

Das Team hinter dem Wiener Shared Office Konzept hat ein neues Art & Design-Büro im Open Space Style eröffnet. "The Base" entsteht in der Margaretenstraße 70 und bietet einen exklusiven Shared Service.

Ab sofort können Jungunternehmer “The Base” in der Margaretenstraße in Wien anmieten und auf 1.200 m² modernste, voll ausgestattete Arbeitsplätze und verschiedene exklusive Shared Services nutzen. Da der Andrang auf die W48 Starup Lofts so groß war, startete das Team hinter dem Shared Office Konzept nun einen zweiten Start-Up Incubator Space in Wien.