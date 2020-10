The Assistant - Kritik und Trailer zum Film

Jane ist die eifrige, stets neutral-nüchterne Assistentin eines Filmproduzenten, der in "The Assistant" selbst nie zu sehen ist. Sie beobachtet, sieht, kommentiert nicht. Doch durch den radikal durchgezogenen, subjektiven Blick der jungen Frau offenbart sich ein System des inhärenten Machtmissbrauchs.

Der entlarvende Blick auf ein System des Machtmissbrauchs, ohne je die radikale subjektive Innenperspektive zu verlassen. Dies gelingt der australischen Regisseurin Kitty Green, die mit "The Assistant" den Film zur dank Corona in den Hintergrund getretenen MeToo-Debatte in der Filmindustrie liefert. Eine nüchterne, unpolemische Anklage. Ab Freitag im Kino.

The Assistant - Kurzinhalt zum Film

Viele der langen Einstellungen mit Motivik des Büroalltags erinnert an die Erfolgsserien "The Office" und "Stromberg" oder Jacques Tatis Persiflage der Moderne, "Playtime". Jane soll letztlich eine ebenso emotionslose Arbeitsmaschine wie die Drucker im Büro sein. Es ist die Dichotomie aus Unsichtbarkeit und ständiger Präsenz, die eigentlich ein Widerspruch in sich ist und Jane doch in eine Beobachterposition bringt, der nichts entgeht.