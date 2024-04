Teure Markenuhr gestohlen: Fahndung nach Pkw-Einbruch in Wien-Rudolfsheim

Bereits Ende Februar kam es in Wien-Rudolfsheim zu einem Pkw-Einbruch, bei dem ein Rucksack und eine Markenuhr gestohlen wurde. Die Polizei fahndet nun nach dem bislang unbekannten Täter.

Ein bislang unbekannter Mann schlug am 26. Februar gegen 11.00 Uhr die Seitenscheibe eines in der Avedikstraße in Wien-Rudolfsheim geparkten Pkw ein und entwendete aus dem Fahrzeug einen Rucksack.