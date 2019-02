Teure Immobilienpreise in Wien: Anstieg um bis zu 23% in einem Jahr

Das Immobilienportal "immowelt.at" hat die Wohneigentumspreise in allen 23 Wiener Bezirken verglichen. Das Ergebnis: Im vergangenen Jahr wurde ein Preisanstieg von bis zu 23 Prozent verzeichnet. Den stärksten Anstieg gab es in Wieden.

Auch andere innenstadtnahe Bezirke haben im vergangenen Jahr die 5.000-Euro-Marke pro Quadratmeter geknackt. In der Wiener Josefstadt kostet der Quadratmeter nach einem Preisanstieg von 13 Prozent nun 5.250 Euro. In Neubau gab es eine Preissteigerung um 9 Prozent auf 5.190 Euro/Quadratmeter. Die hohe Nachfrage wird begründet mit dem umfangreichen Kulturangebot, vielen Szenelokalen und zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem entstehen zurzeit hauptsächlich Immobilien im gehobenen Segment.

In den südlichen Randbezirken Wiens zeigt sich ein anderes Bild. Zwar wurde in Simmering ebenfalls ein Preisanstieg von 12 Prozent verzeichnet und in Favoriten um 10 Prozent, doch sind diese beiden Bezirke derzeit immer noch die leistbarsten Regionen mit durchschnittlich 3.380 Euro pro Quadratmeter. In Meidling sind die Preise um 16 Prozent auf einen Quadratmeterpreis von 3.870 Euro geklettert. Bauträger weichen aufgrund der hohen Preise und der starken Verdichtung in den zentrumsnahen Lagen zunehmend auf den Rand der Hauptstadt aus.