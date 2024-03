Testgebiet für WienMobil Hüpfer in Wien-Liesing wird ausgebaut

Zum zweiten Geburtstag des WienMobil Hüpfers erweitern die Wiener Linien und die Wiener Lokalbahnen das Einsatzgebiet des bedarfsorientierten E-Busses in Wien-Liesing ab 2. April um das Doppelte.

Testgebiet von WienMobil Hüpfer in Wien-Liesing ab April verdoppelt

Zum zweiten Jahrestag des Starttermins wird das Einsatzgebiet des Hüpfers in Liesing auf 11 km2 ausgeweitet, was einer nahezu Verdoppelung entspricht. In Zukunft wird der Hüpfer ebenfalls die Umgebung der Stationen Siebenhirten (U6), Wien-Liesing und Atzgersdorf (jeweils S-Bahn) bedienen. Der elektrisch angetriebene Kleinbus kann wie bisher an Werktagen (Montag bis Freitag) zwischen 07:00 und 19:00 Uhr über das Smartphone kostenlos reserviert werden.