Testbusse in NÖ: 2.000 Testungen für über 80 Betriebe durchgeführt

Zwei Wochen sind zwei Corona-Testbusse in Niederösterreich unterwegs, nun wurde Bilanz gezogen. Es konnten bisher über 2.000 Testungen für über 80 Betriebe durchgeführt werden.

In den beiden Corona-Testbussen des Landes Niederösterreich und der Wirtschaftskammer sind in den ersten zwei Wochen nach dem Start mehr als 2.000 Testungen für über 80 Betriebe im Bundesland durchgeführt worden. Seit dem Beginn der einmonatigen Pilotphase am 8. April wurden laut einer Presseaussendung von Donnerstag mehr als 4.000 Kilometer zurückgelegt. Die eigens adaptierten Busse sind ein Angebot für kleinere Unternehmen, in denen noch weniger regelmäßig getestet wird.