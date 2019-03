Terrorverdacht in Wien-Simmering: Asylwerber soll Anschlag geplant haben

Medienberichten zufolge wurde am Montag eine Razzia gegen einen Asylwerber in einer Wohnung in Wien-Simmering durchgeführt, da dieser möglicherweise an Anschlagsplänen beteiligt gewesen sein soll.

In einer Wohnung in Wien-Simmering ist am Montag eine Razzia wegen Terrorverdachts durchgeführt worden. Seitens der Staatsanwaltschaft Wien wurde lediglich der Einsatz bestätigt. “Krone” und “Österreich” zufolge richtete sich die Amtshandlung gegen einen Iraker.

Hintergrund ist ein Rechtshilfeersuchen einer deutschen Staatsanwaltschaft. Die deutschen Behörden ermitteln laut “Krone” wegen der Vorbereitung bzw. Durchführung einer “schweren staatsgefährdenden Straftat”. Der verdächtige Asylwerber soll möglicherweise an Anschlagsplänen beteiligt gewesen sein.