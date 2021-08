Folgen von Terror in Wien für Zeugen weiter präsent

Die Synagoge im 1. Bezirk in Wien war vor 40 Jahren mit einem Terroranschlag konfrontiert. Am Sonntagvormittag kam es zu einer Gedenkveranstaltung.

Junge Frau hatte bei Wiener Synagoge Sicherheitsdienst

Die beiden Terroristen wollten den Stadttempel stürmen, als Gläubige am Sabbat Bar-Mizwah feierten. Dass bei dem Anschlag nicht mehr Menschen ums Leben kamen, ist wohl hauptsächlich dem schnellen Handeln der Polizeibeamten und privaten Sicherheitskräften zu verdanken. So konnte Rudolf Vesztergombi, Leibwächter des Industriellen Leopold Böhm, einen Attentäter mit Schüssen außer Gefecht setzen.

Die damals 20-jährige Elvira Glück hatte an diesem Tag Sicherheitsdienst an der Synagoge, zu dieser Zeit ein Studentenjob, wie sie am Sonntag beim Gedenken am Desider-Friedmann-Platz erzählte. "Wir waren nicht bewaffnet." Sie habe Schüsse gehört und nachgeschaut, was vor sich ging. Einer der Attentäter habe etwas geworfen, einen Ball, wie sie zunächst glaubte - doch dann habe sie begriffen, dass es eine Handgranate war. "Instinktiv machte ich die Türe zu", schilderte Glück. "Ich spüre die Spätfolgen des Anschlags auch 40 Jahre danach."