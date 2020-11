Terroranschlag in Wien: Angewandte trauert um Studentin

Eine Studentin der Universität für Angewandte Kunst fiel dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt zum Opfer. Auch ein weiterer Student der Hochschule wurde schwer verletzt und musste operiert werden, teilte Rektor Gerald Bast über die Facebook-Seite der Uni mit.

Nach Anschlag in Wien: Noch elf Personen im Spital

Nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt am Montagabend werden noch elf verletzte Personen im Spital behandelt. Am heutigen Mittwoch konnten zwei weitere Personen in häusliche Pflege entlassen werden. Das berichtete eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbunds der APA. Drei Betroffene befinden sich noch auf Intensivstationen.