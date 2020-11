Terroranschläge: Kurz berät mit Macron, Merkel und EU-Spitze

In einer Videokonferenz, die für Dienstag angesetzt ist, wird sich Bundeskanzler Sebastian Kurz mit weiteren Größen aus der euopäischen Politik dazu beraten, wie mit den jüngsten Terroranschlägen umzugehen ist.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie EU-Ratspräsident Charles Michel beraten am Dienstag über die jüngsten islamistischen Terroranschläge in Europa. Merkel habe dies am Montag in der Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums angekündigt, berichteten mehrere Nachrichtenagenturen am Montag.