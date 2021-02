Terror in Wien: WKStA-Ermittlungen gegen Verfassungsschützer

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen heimische Verfassungsschützer. Es sollen mögliche Verfehlungen im Vorfeld des Attentats untersucht werden - im Visier mindestens drei Beamte, darunter der ehemalige Leiter des Wiener Landesamts für Verfassungsschutz und Terroristmusbekämpfung (LVT), Erich Zwettler.

Laut "Kurier" (Donnerstag-Ausgabe) geht es bei den Vorerhebungen unter anderem um Amtsmissbrauch, teilweise durch Unterlassung. Dem Vernehmen nach wird Zwettler etwa vorgeworfen, in der Terrornacht mit größerer Verspätung zum Dienst angetreten zu sein. Unter dem Verdacht des möglichen Amtsmissbrauchs stehe darüber hinaus ein LVT-Sachbearbeiter sowie ein leitender Beamte, der auch schon bei der Briefbomben-Serie in den 1990er-Jahren nicht immer eine glückliche Figur abgegeben haben soll, so der "Kurier" unter Berufung auf Sicherheits- und Justiz-Kreisen. Auch dieser soll versetzt worden sein. Die WKStA wollte sich nach APA-Anfrage nicht zu den Ermittlungen äußern.