Terrasse in Wiener Neustadt stand in Flammen

Samstagfrüh stand eine Terrasse im Wiener Neustädter Wohngebiet in Flammen. Die Ausbreitung des Feuers konnte von den Einsatzkräften verhindert werden.

Die Terrasse im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ist Samstagfrüh in Wiener Neustadt in Flammen gestanden. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, eine Ausbreitung des Feuers in den Innenraum des Gebäudes wurde verhindert, teilte die FF Wiener Neustadt in einer Aussendung mit. Verletzt wurde demnach niemand.