Terminänderungen beim Theaterfest Niederösterreich

Beim Theaterfest Niederösterreich gibt es einige Terminänderungen. Das Festival auf Schloss Weitra pausiert, Verschiebungen gibt es auch in Gars, Stockerau und Baden.

Das diesjährige Theaterfest Niederösterreich hat aufgrund von Corona und den Begleiterscheinungen einige Terminänderungen zu verzeichnen. Neben dem Festival Retz wird auch das Festival Schloss Weitra in diesem Sommer pausieren. Verschiebungen gab es in Gars, Stockerau und Baden. Dennoch werden von 13. Juni bis 11. September an 18 Spielorten insgesamt 22 Produktionen zu sehen sein. Oper, Operette, Musical und Schauspiel stehen auf dem Programm.

Verschiebungen auf 2022

Ebenfalls von Änderungen betroffen ist die Bühne Baden. Die Premiere von "Eine Nacht in Venedig" geht erst am 8. Juli in Szene, das Musical "Neun" in der Folgesaison.