Tennis-Weltrangliste: Thiem zurück in Top 100

Dominic Thiem hat sich bei dem Masters-100-Turnier in Paris durch zwei Qualifikationssiege und einen Erstrunden-Erfolg über Stan Wawrinka in der Tennis-Weltrangliste verbessert.

Dank der Leistungen beim Tennis-Turnier in Paris ist Dominic Thiem nun wieder in die Top 100 der Tennis-weltrangliste aufgestiegen.

Thiem als 95. in Tennis-Weltrangliste vor Australian Open Teilnahme

Jurij Rodionov hat hingegen acht Plätze verloren und liegt nun auf dem 110. Platz. Diese Woche sind diese drei Spieler auch weiterhin im Einsatz, um die Saison erfolgreich abzuschließen. Thiem wird am Montagnachmittag in der ersten Runde von Metz spielen, während Ofner und Rodionov frühestens am Dienstag in Sofia antreten werden.