Teilsperre der Wiener U4 am Wochenende

Weil Schwellen und Gleise getauscht werden müssen, ist am kommenden Wochenende kein Betrieb der U-Bahnlinie U4 zwischen den Stationen Schottenring und Spittelau möglich. Die Bim-Linien E4 und D sorgen für Ersatz.

Die Wiener U-Bahnlinie U4 ist am Wochenende zwischen den Stationen Schottenring und Spittelau gesperrt. In diesem Abschnitt müssen Schwellen, Gleise und Weichen getauscht werden. Fahrgäste können auf die Straßenbahnlinie D bzw. die Ersatz-Bim E4 ausweichen, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit.