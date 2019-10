"Teil des Kreislaufs werden": Wiedereröffnung des Waldfriedhofs am Kahlenberg

Der Waldfriedhof am Kahlenberg wird mit Oktober wiedereröffnet. Während früher ausschließlich prominenten Menschen dort ihre letzte Ruhe fanden, können die Bestattungsplätze nun von der gesamten Bevölkerung genutzt werden.

Nachfrage und Friedhof vorhanden: Zusammenarbeit entstand

Der Kahlenberger Friedhof ist nicht nur ein historisch spannender Ort und der höchstgelegenste Friedhof in Wien, sondern laut Peter Schauer, Geschäftsführer der Feuerbestattung Danubia, auch „der schönste Friedhofs Wien“. Dort werden mit Oktober 2019 Naturbestattungen möglich – im Schatten eines Baumes oder auf einer Lichtung. Der Freidhof ist Teil des Wienerwaldes und von der Kirche St. Josef in zirka 10 Gehminuten erreichbar.

Naturbestattungen am Kahlenberg: Kontaktaufnahmme, Plätze und Kosten

Der Weg zur Naturbestattung funktioniert wie bei jeder anderen Bestattung auch. Kommt es zu einem Todesfall, wird der Bestatter kontaktiert. Die Feuerbestattung Danubia arbeitet mit sämtlichen Wiener Bestattungen zusammen - so entsteht der Kontakt zwischen den Angehörigen und der Feuerbestattung. Wer sich vorab bereits informiert hat, kann auch direkt mit der Feuerbestattung Danubia in Kontakt treten.

Nach der Verbrennung wird die Asche in einer biologisch abbaubaren Urne beerdigt. Am Waldfriedhof am Kahlenberg stehen dafür rund 700 Plätze zur Verfügung. Rund um jeden am Friedhof stehenden Baum werden rund 15 Urnen begraben. 40 Bäume stehen bereits am Friedhof, zehn weitere werden noch gepflanzt. 100 weitere Plätze gibt es im nahegelegenen Mausoleum "Finsterle". Unter welchem Baum die letzte Ruhestätte sein soll, wird von den Angehörigen entschieden.