Teichtmeister-Urteil: FPÖ fordert höhere Strafen

Am Donnerstag hat die FPÖ aus, Anlass des von ihr als zu mild empfundenen Urteils gegen Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister, ein "Kinderschutzpaket" vorgelegt.

FPÖ fordert höhere Strafen nach

Teichtmeister-Urteil

Es gehe nicht darum, "dass man Menschen lebenslang ächtet, sondern um dem Schutz von Kindern", betonte FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Verfassungssprecherin Susanne Fürst. Verurteilte Täter dürften beruflich oder in der Freizeit nicht mehr mit Kindern und Schutzbedürftigen zusammenarbeiten bzw. tätig sein, das solle auch Freizeitaktivitäten wie etwa Jugendlager, Pfadfinder oder Sportvereine betreffen, so Stefan.

FPÖ fordert, dass Verurteilungen lebenslang im Strafregister stehen

Straferhöhung gefordert

Gefordert wird auch eine Straferhöhung. Die Mindeststrafen sollten bei fünf Jahren Haft liegen, die Höchststrafen bei 15 Jahren oder auch lebenslänglich, "wenn das beim Opfer zu einer schweren Schädigung oder möglicherweise sogar zum Tod direkt oder indirekt führt". Es gehe darum, klarzumachen, "dass es um wirkliche Kapitalverbrechen geht". Zum Hinweis von Experten sowie von Teichtmeister-Antwalt Rudolf Mayer, wonach höhere Strafen nichts bringen würden, sagte Stefan, es sei immer schwer einzuschätzen, ob das wirklich so ist. Außerdem gehe es ja auch darum, der Gesellschaft ein Gefühl dafür zu geben, wie schwer eine Tat wiegt. "Wir haben da eine Schieflage zwischen Vermögensdelikten und Delikten gegen Leib und Leben".

FPÖ will strengere staatliche Förderrichtlinien

Darüber hinaus wünscht die FPÖ u.a. strengere staatliche Förderrichtlinien: Sollte etwa eine Einrichtung zur Kinderbetreuung gegen Richtlinien verstoßen und einschlägig vorbestrafte Personen beschäftigen, so sollten die Förderungen eingestellt werden, so Stefan. Auch sieht das FPÖ-Paket eine staatliche Kostenübernahme für Therapien vor (wobei sich der Staat am Täter regressieren können soll). Bei der psychologischen Verfahrenshilfe während des Verfahrens für die Opfer sollte ein "Kostenersatz" kommen, damit sich die Betroffenen die Therapeuten selbst aussuchen können.