Teenies wollten E-Scooter in Wien-Döbling stehlen: Anzeige

Am Montagabend wurden zwei Burschen beim versuchten Diebstahl eines E-Scooters in Wien-Döbling von einem Anrainer beobachtet, der die Polizei verständigte.

Ein Anrainer rief am 4. September gegen 20.45 Uhr den Polizeinotruf und meldete, dass er beobachte, wie zwei Jugendliche im Innenhof einer Wohnhausanlage in Wien-Döbling an einem angeketteten E-Scooter herumreißen, um diesen vermutlich zu stehlen.