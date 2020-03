Teenies nach Raub von Marken-Sneakern vor Gericht: Prozess in Wien vertagt

Weil sie einen Mann beim Kauf von teuren Marken-Sneakern betrogen bzw. ausgeraubt haben sollen, mussten sich drei Jugendliche am Montag vor Gericht verantworten.

Prozess um Raubposse wegen limitierten Sneakers in Wien

Ein Schuhgeschäft auf der Mariahilfer Straße veranstaltet immer wieder exklusive Verkäufe von limitierten Auflagen diverser Marken-Sneakers. So auch am 21. September 2019, als der begehrte Adidas Yeezy auf den Markt kam. Dazu mussten potenzielle Käufer in einer Liste eingetragen sein und öfter zu einer bestimmten Zeit im Geschäft auftauchen. Wenn der Käufer beim Aufruf seines Namens anwesend ist, qualifizierte er sich für den Erwerb des teuren Schuhs.

Das Prozedere ging über drei Tage, für so manchen Interessenten war das zu mühsam, weshalb sie einige Jugendliche engagierten, damit sie sich an deren Stelle anstellten. Für den Job gab es 25 Euro. "Manchmal haben wir auch 50 bis 100 Euro bekommen", erzählte ein Angeklagter am Montag vor Gericht über die Vorgehensweise, die er schon öfter mitmachte. Wie so oft wurde der 15-Jährige im Vorfeld von einem Interessenten per Telefon kontaktiert, um sich wieder für ihn anzustellen. Als er am 21. September beim Geschäft an der Reihe gewesen wäre, tauchte der Käufer mit dem versprochenen Geld allerdings nicht auf.